Доставка и оплата

В настоящее время доступны следущие способы доставки и оплаты заказа:





1) Самовывоз в Москве, ближайшее метро "Дмитровская", "Бутырская". Оплата при получении заказанных книг.



2) Доставка курьером по Москве (в пределах МКАД). По рабочим дням с 10-00 до 20-00. Стоимость доставки 350 руб. Оплата при получении заказанных книг.





3) Доставка в регионы Росии по предоплате:

(Предоплата 100 % на электронный кошелёк, или карту)

Стоимость отправки 550 руб. (для посылки весом до 2 кг.)





Внимание! Оплачивать сумму заказанных изданий следует только после того, как Вы получите подтверждение о наличии заказанных вами книг.



После оплаты книг, необходимо сообщить нам об этом по e-mail: zakaz@book-med.ru или телефону: +7(915)103-17-41 с указанием номера заказа и даты оплаты.



Другие методы оплаты заказов (банковский перевод, системы денежных переводов и т д) возможны по индивидуальной договоренности.