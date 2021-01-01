книги по медицине

BOOK-MED.RU

zakaz@book-med.ru


Уважаемые друзья!

Предлагаем Вам руководства, справочники, учебную литературу по медицине для врачей и студентов.

Доставка и оплата

В настоящее время доступны следущие способы доставки и оплаты заказа:

1) Самовывоз в Москве, ближайшее метро "Дмитровская", "Бутырская". Оплата при получении заказанных книг.

2) Доставка курьером по Москве (в пределах МКАД). По рабочим дням с 10-00 до 20-00. Стоимость доставки 350 руб. Оплата при получении заказанных книг.

3) Доставка в регионы Росии по предоплате:

(Предоплата 100 % на электронный кошелёк, или карту) 

Стоимость отправки 550 руб. (для посылки весом до 2 кг.)



Внимание! Оплачивать сумму заказанных изданий следует только после того, как Вы получите подтверждение о наличии заказанных вами книг.

После оплаты книг, необходимо сообщить нам об этом по e-mail: zakaz@book-med.ru или телефону: +7(915)103-17-41 с указанием номера заказа и даты оплаты.

Другие методы оплаты заказов (банковский перевод, системы денежных переводов и т д) возможны по индивидуальной договоренности.

ДоставкаЦена
Самовывоз (пункт выдачи в г. Москва) 0 руб.
Доставка курьером по Москве (в пределах МКАД). По рабочим дням с 10-00 до 18-00 350 руб.
Отправка почтой России (по предоплате), вес посылки до 2 кг. 550 руб.